LIVE STREAMING Persegres Gresik vs PSIM Yogyakarta Liga 2 Pekan 4 - Link Live Streaming TVOne

Laga Persegres vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2018 akan digelar di Stadion Joko Samudro, Gresik dan akan disiarkan langsung TV One, Orange TV dan Indihome. Live Persegres vs PSIM Yogya juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TV One di www.viva.co.id/tvone.

Mencuri 1 poin dari kandang PSBS Biak pada Liga 2 2018 pekan ketiga lalu menjadi modal berharga bagi PSIM. Meski menilai timnya mengalami peningkatan secara permainan terutama di lini tengah dan juga belakang yang mulai konsisten dibanding laga sebelumnya kontra Mojokerto Putra yang juga berakhir imbang tanpa gol, namun PSIM Yogya belum lepas dari masalah utama yaitu tumpulnya penyelesaian akhir.

Pelatih PSIM, Bona Simanjuntak, mengakui meski sempat banyak mendapat tekanan dari PSBS Biak di laga sebelumnya, namun PSIM Yogya pun mampu bangkit dan menguasai jalannya laga di babak kedua.

Banyak peluang diciptakan Hendrico dkk, sayangnya lemahnya penyelesaian akhir membuat peluang terbuang.

"Sebenarnya tinggal keberanian anak-anak untuk memanfaatkan peluang saja. Saya sudah minta agar anak-anak percaya diri dan berani ambil keputusan, berani melawati lawan dan ketika hendak mendapat bola crossing para pemain punya insting untuk menyambut di dalam kotak penalti," ungkap Bona, Rabu (9/5/2018).

Ia pun berharap raihan 1 poin di laga melawan PSBS Biak mampu mendongkak mental para pemain dan mampu meraih hasil maksimal di laga melawan Gresik United nanti.

"Satu poin lawan PSBS Biak saya harap dapat membangkitkan mental tanding para pemain. Semoga lawan Gresik nanti kami bisa maksimalkan untuk dapat hasil yang maksimal," kata Bona.

