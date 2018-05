Rupiah Melemah, Semen Baturaja Pertama Kali Ekspor Semen Setengah Jadi ke Australia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS telah menembus level Rp 14.000 per dollar AS, mulai dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengambil peluang ekspor.

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) memanfaatkan pelemahan rupiah dengan mengekspor semen setengah jadi atau klinker ke Australia.

Direktur Utama SMBR Rahmad Pribadi menyatakan, ini merupakan kali pertama perseroan mengekspor klinker.

“Saya pikir saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk memulai ekspor, termasuk ekspor klinker yang baru saja kami lakukan,” ujarnya, dalam keterangan pers, Kamis (10/5/2018).

Baca: Tak Kunjung Dilantik Raja Malaysia sebagai Perdana Menteri, Begini Reaksi Mahathir

Rahmad menjelaskan, seiring melemahnya rupiah justru dapat menguntungkan bagi eskportir karena transaksinya menggunakan komponen dolar AS.

Hal ini juga sekaligus meningkatkan ekspor Indonesia ke negara lain, sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan pertama 2018, pertumbuhan ekspor Indonesia masih di angka 6 persen, lebih rendah dari pertumbuhan impornya di angka 12 persen.

Rahmad mengemukakan, pada ekspor perdana kali ini, perseroan melakukan uji pengiriman atau trial cargo dengan volume sebesar 30 ribu metrik ton dengan nilai sekitar 1 juta dolar AS.

“Apabila trial cargo berhasil dengan baik, akan diikuti dengan kontrak jangka panjang,” katanya.

Baca: Prediksi & Jadwal Siaran Langsung (Live) MNC TV West Ham vs Manchester United di Liga Inggris

Pada ekspor perdana kali ini, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk Semen Baturaja sebagai surveyor yang melakukan pengambilan sampling dan analisis klinker yang akan diekspor baik pra-muat maupun saat memuat.

Sementara PT Pelindo II (Persero) cabang Panjang, Lampung, bertindak sebagai jasa stevedoring dan trucking di Pelabuhan Panjang.

(Penulis: Syahrizal Sidi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Manfaatkan Momentum Pelemahan Rupiah, Semen Baturaja Ekspor Klinker ke Australia