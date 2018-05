David De Gea Raih Gelar Sarung Tangan Emas Premier League

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah menjalani laga tujuh musim di Liga Inggris, kiper Manchester United, David de Gea, akhirnya terpilih sebagai kiper terbaik dengan meraih gelar Golden Glove atau Sarung Tangan Emas Premier League.

De Gea yang meraih gelar tersebut, catatkan 18 cleansheet dalam laga yang berakhir imbang 0-0 melawan West Ham pada laga lanjutan Liga Inggris, Kamis (10/5/2018) atau Jumat dini hari WIB.

Catatan 18 cleansheet De Gea tak dapat lagi dikejar oleh pesaing terdekatnya yakni Ederson Moraes yang mengoleksi 16, dengan menyisakan satu laga bersama Manchester City.

Seusai laga dini hari tadi kiper 27 tahun itu mengaku senang atas pencapainnya itu.

"Rasanya senang, ini adalah gelar Sarung Tangan Emas pertama saya," kata De Gea dikutip BolaSport.com dari laman resmi klub.

"Saya sangat bahagia terhadap pencapaian ini, karena ini berarti pertahanan kami sangat bagus di Liga Inggris," kata De Gea menambahkan.

Meski begitu, De Gea tak sesumbar bahwa gelar yang ia dapatkan hanya karena kegemilangan performa yang ia tunjukkan musim ini.

"Gelar ini untuk semua orang, ini adalah penghargaan bagi seluruh tim. Bukan hanya untuk seorang kiper," kata pilar timnas Spanyol itu.

Prestasi ini seolah menjadi penantian panjang bagi De Gea. Sebab, sejak bermain di Liga Inggris pada musim 2011-2012 atau tujuh musim lalu, ia baru pertama kali menyabet gelar ini.

Gelar Sarung Tangan Emas yang eks pemain Atletico Madrid itu raih, melengkapi tiga gelar lain yang ia dapatkan musim ini.

Sebelumnya kiper berpostur 192 cm itu telah meraih pemain terbaik pilihan penggemar Man United (Sir Matt Busby Player of The Year), pemain terbaik Man United (MUFC Players of the year), dan anggota skuat terbaik pilihan jurnalis (PFA Team of The Year).

