Penjualan Buah Impor Tak Terpengaruh Dollar, Begini Kata Pedagang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dollar yant sedang ngamuk tidak mempengaruhi penjualan buah impor. Justru buah impor malah semakin diminati, tren kenaikan penjualan terlihat ditingkat pedagang buah impor dan juga di ritel modern.

Penjualan buah impor naik antara 30 persen sampai 40 persen di ritel modern seperti Hypermart Q Mall. Ritel modern itu menyediakan semua jenis buah impor.

“Karena kami di cover dari gudang besar Cibitung, juga suplier-suplier lokal yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya,” ucap Penanggung jawab divisi buah Hypermart Q Mall, Amin Bangkal.

Menurutnya, konsumen tidak begitu terpengaruh dengan adanya lonjakan dollar terhadap nilai tukar rupiah. Terutama memanfaatkan promo Jumat Sabtu Minggu.

Disebutkannya seperti promo minggu ini ada buah imppr Pear Century, lemon impor, anggur red globe super. Terlebih menyambut bulan Ramadan, pihaknya memberikan promo produk lainnya.

“Kentang hanya dengan Rp 1.590 per 100 gram, daging rendang hanya dengan 7.890 per 100 gram dan daging kerbau Rp 8.000 per 100gram,” tambahnya.

Kios buah di Jalan Kampung Melayu masih ramai menjajakan buah impor, salah satunya kios buah Firdaus. Buah impor ada apel Fuji merah US, pear dari China dan lemon Australia.

“Sekarang lebih banyak buah impor dibanding buah lokal, karena memang buah lokal belum begitu musim,” kata pemilik kios, Abdul Muis.

Dia menyebutkan, harga buah impor memang ada sedikit kenaikan, sedikit banyak karena terpengaruh dollar dan memang dari supplier jika mau Ramadan pasti naik, maka otomatis ditingkat pedagang ikut menaikan harga.

Disebutkannya, hampir semua buah impor diminati. Buah pear Rp 35 ribu per kilogram, apel Fuji Rp 40 ribu per kilogram, apel Amerika masih harga standar kisaran Rp 45 ribu per kilogram.

“Kira-kira sampai mendekati bulan puasa terus ada kenaikan, memang turun naik harga lebih cenderung naik untuk buah impor,” tambahnya.

Pemilik toko buah di Jalan A Yani km 3 Banjarmasin, H Yusuf mengatakan, harga buah impor memang alami kenaikan satu minggu terakhir. Setiap tahun menjelang bulan puasa pasti naik.

“Kalau dollar kemungkinan belum terpengaruh untuk saat ini. Harga buah yang naik seperti lengkeng dari Thailand, pear juga ada naik,” katanya.

Dia menambahkan, meski alami kenaikan tidaklah begitu mempengaruhi penjualan buah impor di tokonya. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)