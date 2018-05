Pertamina Goes to Campus Segera Hadir di Banjarmasin, Catat Tanggalnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelaran Roadshow Pertamina Goes to Campus akan hadir di dua kampus ternama di Banjarmasin, Senin (14/5/2018) dan Selasa (15/5/2018).

PT Pertamina Goes to Campus di Banjarmasin direncanakan akan melibatkan ratusan peserta khsusunya dari segmen mahasiswa di perguruan tinggi.

Pada hari pertama Senin (14/5/2018) acara ini akan dituanrumahi oleh Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin.

Sedangkan di hari selanjutnya Selasa (15/5/2018) kegiatan serupa juga akan digelar di Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban).

Pada kegiatan Pertamina Goes to Campus yang berformat talkshow dan seminar yang santai ini, diberikan berbagai pengetahuan dan tips-tips serta success story dari berbagai narasumber dan pembicara handal.

Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan semangat dan menginspirasi para peserta mahasiswa agar tak hanya siap hadapi dunia kerja tapi juga bisa menjadi entrepreneur handal.

Selain sesi sharing dan tanya jawab, pada gelaran ini, Pertamina juga menyiapkan challenge kompetisi Business & Innovation on the Go (Bingo).

Melalui kompetisi ini, tiap peserta didorong untuk menciptakan ide bisnis kreatif yang orisinil.

Tim dengan ide kreatif terbaik dan dipilih menjadi juara bisa mendapatkan modal usaha senilai puluhan juta rupiah untuk merealisasikan ide dan skema bisnisnya.

Rangkaian acara Pertamina Goes to Campus merupakan bagian dari program CSR Pertamina, khususnya pada bidang pendidikan.

Selain itu melalui Roadshow di empat kota besar di Kalimantan ini, Pertamina ingin mengenalkan lebih dekat Pertamina termasuk kegiatan dan alur bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

Digelar di Banjarmasin, tema yang akan diangkat pada Pertamina Goes to Campus adalah Jawab Tantangan Masa Depan dan Jadilah Energi Muda Penuh Inovasi.

Dijelaskan Head Section Communication Kalimantan PT Pertamina, Alicia, Pertamina sangat serius berkontribusi dalam kemajuan anak bangsa.

"Kami sangat perhatian pada pelajar dan mahasiswa. Kita harus lihat jauh ke depan bahwa kalian adalah energi yang nanti akan menggantikan kami di masa depan untuk memajukan Indonesia,” kata Alicia. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)