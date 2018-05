Rupiah Melemah Terhadap Dollar AS, Harga Dua Komoditas Ini Bergerak Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dampak melemahnya kurs rupiah terhadap dollar AS mulai berdampak terhadap naiknya harga sejumla komoditas di dalam negeri.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan menguatnya kurs dolar AS terhadap rupiah menjadi faktor naiknya harga pakan ternak ayam sebesar Rp 100 hingga Rp 150 per kilogram.

"Harga pakan naik karena dolar menguat," ujar Agung di Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jum'at (11/5/2018).

Kenaikan harga pakan ayam tersebut berakibat pada naiknya harga ayam kecil / day old chicks (DOC) dan ayam besar, untuk sepotong ayam kecil naik sekitar Rp 500 sedangkan harga ayam besar dari Rp 32 ribu per kilogram menjadi Rp 36 ribu per kilogram.

Baca: Wow, Agnes MO Kebanjiran Tawaran Rekaman di Amerika Serikat, Pilih Gabung Label Ini

Agung menegaskan siang ini akan digelar pertemuan dengan produsen ayam dan telur untuk mendiskusikan kemungkinan menurunkan harga pakan ayam.

"Semoga saja soal kenaikan harga ini bisa dikendalikan," ujarnya.

"Akan kita diskusikan, satu sampai dua hari ini kita akan selesaikan," tambah Agung.

Agung menyatakan, kuatnya harga dolar berimbas pada harga telur ayam ras segar, harga telur ayam meningkat hingga Rp 150 per kilogramnya.

Agung memastikan pasokan dan harga komoditas pangan cukup dan harganya relatif stabil menjelang bulan Ramadhan 2018.

(Penulis: Brian Priambudi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menguatnya Dolar Menjadi Faktor Penyebab Naiknya Harga Dua Komoditas Ini