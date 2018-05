Tajir Melintir! Penampilan Jessica Iskandar Dirombak Abiz, Kini Cantiknya Sejajar Seleb Hollywood

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis cantik Jessica Iskandar terlihat tampak berbeda sejak dirinya pulang dari Amerika.

Presenter Jessica Iskandar yang juga seorang komedian itu, kini tampak semakin cantik dan seksi.

Banyak yang bilang, Jessica Iskandar tampak sedikit memperbaiki bibir dan hidungnya.

Sehingga bibirnya terlihat semakin berisi, juga hidungnya mancung kecantikannya sejajar artis Hollywood.

Itu terlihat pada postingannya di akun Instagram pada 5/5/2018.

Jessica yang memamerkan foto selfie saat berada di Times Square, New York memilih mematikan kolom komentar.

instagram.com/inijedar

Tak cuma wajahnya yang tampak berbeda, ibu satu anak itu juga terlihat mengubah warna rambunya.

Jedar begitu panggillanya, mewarnai abu-abu gelap rambutnya sehingga tampak semakin bule banget.

"Good hair days make me feel like I can rule the world." ujarnya pada caption saat menunjukan rambut indahnya.