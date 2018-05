Vidio.com Gelar LIVE STREAMING Laga Panas Saudara Kandung, PS TIRA vs PSMS Medan 15.30 WIB

PSMS Medan vs PS TIRA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming PSMS Medan vs PS TIRA Jumat, 11 Mei 2018 15.30 WIB Vidio.com. Duel panas Liga 1 Ayam Kinantan vs The Guardian hari ini!

PS TIRA akan menjamu tamunya PSMS Medan pada hari Jumat (11/5/2018) pukul 15.30 WIB sore ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari pekan ke-8 Liga 1 Go-Jek Indonesia musim 2018/2019.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Duel ini bisa dibilang cukup unik.

Pasalnya, sebagian besar pemain di kedua tim sama-sama diperbuat oleh para prajurit TNI.

Kedua tim pun memiliki sejarah yang dekat karena PS TIRA saat masih memakai nama PS TNI, pernah memakai beberapa pemain PSMS Medan di Turnamen Piala Jenderal Sudirman 2018 kemarin.

PS TIRA hampir 95 persen pemainnya tediri dari prajurit TNI.

Sementara tim tamu hampit 70 persen pemainnya adalah prajurit TNI.

Bahkan, mereka juga pernah memperkuat PS TNI dulu.