53 Pasang Petenis Meriahkan Tournament Tenis GM-FKPPI Cup 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 53 pasang petenis ganda putra turut ambil bagian, dalam kejuaraan tenis bertajuk tournament tenis ganda perorangan putra Kalselteng GM-FKPPI Cup 2018, yang digelar sejak Kamis (10/5/2018) hingga Minggu (13/5/2018).

Ketua Panitia Pelaksana, Yuliansyah mengatakan, peserta yang ikut tidak hanya dari Kalimantan Selatan (Kalsel) namun juga ada dari Kalteng, yakni dari Kuala Kapuas, Palangkaraya, Pangkalanbun, serta ada dua pasang dari Surabaya.

"Rencana ini menjadi agenda rutin tahunan, dan dimasukkan dalam calendar event Pelti Kalsel, tidak ada batasan umur, junior diperbolehkan ikut," terangnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ditambahkannya, turnamen ini diikuti petenis berprestasi mantan pemain Porprov dan PON, yang berpasangan dengan pecinta tenis. Peraturannya tidak diperbolehkan sesama pemain PON dipasangkan.

Babak 16 besar hingga semifinal berlangsung Sabtu (12/5/2018), di Lapangan Tenis Korem 101/Antasari. Pada turnamen ini memainkan sistem the best eight atau penentuan pemenang ditentukan melalui delapan game.

Satu pasangan yang sudah lolos ke babak 16 besar, yakni Yayan dari Kabupaten Banjar berpasangan dengan Fadli berhasil mengalahkan pasangan Yuyun/Yuli K dengan skor 8-5.

"Lawan-lawan yang dihadapi sangat berat, semua pemain senior PON ikut, tapi kami tetap optimis dapat masuk final di turnamen tenis ini," ucapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mariana)