Belasan Model Besutan RDP Agency Banjarmasin Meriahkan Peluncuran Mobil Suzuki

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kemeriahan acara launching salah satu mobil baru Mitra Suzuki semakin bertambah setelah kehadiran para model cilik dan dewasa dari RDP Agency Banjarmasin di Duta Mall Banjarmasin, Jumat (11/5/2018) malam.

Sebanyak 18 model dari agency yang beralamat di Jalan AMD Raya Pertokoan (sebelah Salon Rian) ini unjuk kebolehan fashion show di panggung.

Pengelola RDP Agency, Opi Sofiyani mengatakan dalam acara peluncuran mobil baru itu, RDP diminta untuk menjadi bintang tamu pengisi acara.

Ada dua sesi fashion show yang ditampilkan dalam acara peluncuran mobil baru tersebut.

Sesi pertama menampilkan seluruh model RDP dengan tema casual bebas kemudian sesuai kedua 10 model dengan tema family urban.

"Untuk busana semua koleksi dari RDP sendiri. Mengenai tema itu sesuai dengan acara yang bersifat santai dan kasual," kata dia.

Sebelum tampil di kegiatan ini RDP Agency juga diminta untuk mengisi salah satu acara minuman kesehatan di halaman Balai Kota Banjarmasin, Kamis (10/5/2018) lalu.

"Bersama Laskar Borneo kami juga ikut dilibatkan. Di acara itu RDP menyumbang lima orang model untuk berlaga," kata Sofi.

Kehadiran RDP Agency di acara ini menarik perhatian pengunjung mall. Apalagi dua bintang RDP Agency yang masih berusia belia, Anis dan sepupunya, Radhika Dhafi Pratama juga ikut tampil.

Meski masih berusia lima tahun namun prestasi Dhafi tergolong banyak dia berhasil menyabet beberapa gelar diantaranya juara tiga The Best Of Black & White (B&W) Indonesia Model Hunt di Jakarta, Best of The Best Smart Model Look 2016 di Malang.

Kemudian, juara satu Casual Sasirangan Kategori A (Even Palestine Agency 2017).

Tercatat juga, juara satu Busana Pesta Kategori A Lomba Fashion Show "Semangat Tentaraku", juara satu Busana Muslim Sasirangan Kategori A di Gebyar Ramadan Banjarbaru, dan juara dua Casual Sasirangan Kategori A memperingati Hari Pendidikan Nasional se-Kota Banjarmasin. (banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)