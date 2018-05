Berdalih Tak Punya Uang Rp 10 Juta, Duda Ini Ingkar Janji Menikah Usai Nodai Gadis di Bawah Umur

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Nasib apes menimpa AF (20) warga Jalan Teluk Tiram Darat Gang Tiram 12 Bakti Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat. Pemuda yang semestinya mengenakan pakaian pengantin dan bersanding di pelaminan dengan pujaan hatinya, ND (17), pada Minggu (13/5/2018), kini justru mengenakan pakaian tahanan dan mendekam di sel tahanan.

Dia ditangkap anggota Polsekta Banjarmasin Tengah dan terlihat menjalani pemeriksaan pada Jumat (11/5) sore. AF yang ditemui di ruang Kanitreskrim Ipda Arya Widjaya hanya bisa tertunduk malu.

Duda ini ditangkap karena dilaporkan oleh orangtua ND. Calon mertua merasa AF hendak kabur setelah menodai ND.

Berbagai alasan sempat dilontarkannya namun tidak menyurutkan petugas memproses hukumnya.

Informasi diperoleh, kejadian itu berawal saat AF mengajak ND ke Hotel Pelangi Banjarmasin pada Sabtu malam, 21 April 2018. Oleh karena ND mengaku malu dan takut, AF pun mengajak teman perempuan ND untuk menemani mereka menginap.

Seiring itu kedua perempuan itu asyik menonton televisi di kamar hotel, AF menggerayangi ND. AF kemudian menodai ND disaksikan teman ND.

Perbuatan AF terbongkar saat ND mengadu kepada sang orangtua. Dalam upaya menyelesaikankan persoalan ini, orangtua ND meminta AF bertanggung jawab. Disaksikan ketua RT setempat, AF diminta menikahi ND hanya dengan mahar Rp 10 juta. Jadwal pernikahan pun ditentukan.

AF yang awalnya setuju belakangan memutuskan hubungan komunikasi. Habis sudah kesabaran, orangtua ND pun melaporkan pria itu itu ke Plsekta Banjarmasin Tengah. AF ditangkap jajaran Unit Reskrim di rumahnya, Rabu (9/5/2018) tadi.

Dalam pemeriksaan, AF berdalih tidak menghubungi ND lantaran kehilangan nomor kontak kekasihnya. Dia juga membantah tidak mampu memenuhi janji menikahi korban lantaran tidak memiliki uang untuk membayar mahar.

Ipda Arya mewakili Kapolsekta AKP Sigit Prihanto mengatakan AF dijerat dengan pasal 81 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Atas perbuatannya, dia terancam hukuman penjara 15 tahun," kata Arya. (banjarmasinpost.co.id/gha)