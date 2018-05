Daging Geprek di Galam Kafe G'Sign Hotel Banjarmasin Gunakan Bebek Peking

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bulan suci Ramadan 1439 H tahun 2018 kian delat. Banyak menu kuliner yang bakal bisa dinikmati, terutama untuk hidsngam berbuka puasa dan makan malam.

Beragam kuliner itu bisa didapatkan di berbagai tempat, karena biasanya akan banyak tempat pula yang menjual makanan dan minuman bertarof promosi yang menggoda.

Di antaranya di G’Sign Hote yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 5, Banjarmasin. Di restoran hotel ini, Galam Café, cukup banyak menu kyang bisa dipesan. Khusus bulan puasa ini, ada paket promosi bernama Ramadhan Festive.

Paket ini terdiri dari dua jenis yaitu prasmanan dan ala carte. “Paket prasmanan mulai harga Rp 80 ribu, konsepnya all you can eat alias bisa dimakan sepuasnya, sedangkan paket ala carte mulai harga Rp 45 ribu," ujar Food & Beverage Manager G’Sign Hotel, Didik Purniawan, Jumat (11/05/2018).

Khusus paket ala carte, disediakan enam kuliner andalan plus menu spesial berbahan iga yaitu iga bakar dan sup iga. Keenam menu itu yakni Ayam Goreng Rempah, Daging Brongkos Goreng, Ikan Nila Goreng Kremes, Bebek Geprek, Spagetty Beef Sausage Carbonara, dan Signature Crispy Chicken Patties.

Semua menu tersebut bernuansa Nusantara dan Western. Karena promosi untuk bulan puasa, manajemen G'Sign Hotel melengkapinya dengan menu berbuka atau takjil. “Ada teh manis, kurma, dan aneka kue,” sebut Didik.

Seluruhnya dimasak menggunakan rempah-rempah tradisional Indonesia. Di antaranya Daging Brongkos Goreng yang penampilannya mirip daging empal dan rawon.

