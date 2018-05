Desain Baru All New Ertiga Elegan dan Gagah, Begini Tampilan Barunya

PT Mitra Megah Profitamas (MMP) resmi luncurkan Suzuki All New Ertiga untuk pasar Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) mulai Sabtu (12/5/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tampil dengan perubahan besar-besaran, All New Ertiga perkuat kesan elegan dan gagah pada generasi terbaru mobil andalan Suzuki di segmen low multi purpose vehicle (MPV).

Peluncuran All New Ertiga dilaksanakan di Duta Mall Banjarmasin dengan dimeriahkan penampilan Guest Star Anji.

Dijelaskan Area Sales Manager PT MMP, Derry Ramdianto, All New Ertiga tak hanya terapkan desain progresif dan interior bergaya premium tapi juga sudah aplikasikan platform Heartect dan mesin terbaru.

Diluncurkan pada momen menjelang Ramadhan 1439 Hijriah di Tahun 2018 ini, Branch Manager PT MMP, Erwin D Jatmiko memastikan kesiapan dan distribusi unit All New Ertiga sudah matang.

Sehingga konsumen yang melakukan pembelian bisa menerima unit All New Ertiganya pada awal Bulan Juni 2018.

Melengkapi kesemarakan peluncuran All New Ertiga di Banjarmasin, PT MMP juga menyiapkan benefit khusus bagi 100 pembeli pertama yang mendapatkan gratis biaya servis dan sparepart selama tiga tahun atau 50 ribu kilometer.

Total ada lima varian Suzuki All New Ertiga yang bisa dipilih konsumen, mulai dari varian All New Ertiga GA, GL MT, GL A/T, GX M/T dan GX A/T.

Harga on the road Suzuki All New Ertiga untuk pasar Kalsel yaitu mulai Rp 203.300.000 untuk tipe GA hingga Rp 252.300.000 untuk tipe GX A/T.