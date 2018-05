Gramedia Hadirkan Tere Liye Berbagi Pengalaman Dengan Pembaca di Palangkaraya

Darwis Tere Liye, penulis novel terkenal saat berbagi pengalaman dengan penggemar novelnya di Toko Buko Gramedia Palangkaraya, Sabtu (12/5/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Penulis novel Tere Liye yang sudah menulis hingga puluhan novel bahkan novelnya hingga di film kan bekenan hadir untuk di Toko Buku Gramedia Palangkaraya, Kalteng, untuk berbagi pengalaman dengan pembaca bukunya di Kota Cantik tersebut, Sabtu (12/5/2018).

Tere Liye , lahir di Lahat, tanggal, 21 Mei 1979 ini dikenal sebagai penulis novel best seller di Indonesia dan sudah tidak asing lagi bagi kalangan pembaca novel di Indonesia, terutama kalangan remaja.

Dia berkenan hadir di Toko Buku Gramedia di Jalan Tjilik Riwut km 1 Palangkaraya untuk berbagi pengalaman dengan penggemar novelnya.

Puluhan penggemarnya, dari kalangan anak muda dan pemudi hingga ibu-ibu di Palangkaraya, hadir ke Toko Buku Gramedia untuk mendengar langsung dari penulis novel tersebut.

Kontan saja, Toko Buku Gramedia pun langsung diserbu puluhan pengemarnya untuk berbincang tentang sejumlah novel yang ditulisnya.

Beberapa karya Darwis Tere Liye yang pernah diangkat ke layar kaca yaitu Hafalan Shalat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah.

Ternyata banyak di sukai oleh kalangan anak muda dan ibu-ibu di Palangkaraya."Saya suka membaca Novel anda, ketika membacanya saya seakan masuk kedalam cerita yang anda tulis," ujar Selvi,salah satu penggemar buku Darwis Tere Liye.

Antusiasme, warga Palangkaraya untuk bertemu langsung dengan penulis yang telah 'melempar' hingga sekitar 30 novel ke pasaran ini begitu besar, sehingga meski dalam keadaan hujan pun, penggemarnya tetap datang untuk mengikuti bincang bareng tentang buku Tere Liye di Gramedia Palangkaraya tersebut.

Sementara itu, Pengelola Toko Buku Gramedia Palangkaraya, Aryo, mengatakan, kedatangan Tere Liye ke Palangkaraya, sekligus memperkenalkan lokasi toko buku Gramedia yang baru fan lebih representatif di tempat yang baru di Jalan Tjilik Riwut km 1 Palangkaraya.

"Kami menyediakan tempat yang lebih representatif dan buku yang lebih lengkap untuk warga Palangkaraya dan akan mendatangkan penulis buku atau novel yang terkenal untuk warga Palangkaraya," ujarnya.(www.banjarmasinpost.co.id/faturhman)