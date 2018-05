Jadwal Siaran Langsung (Live) Liga Inggris Pekan 38 : Spurs, Liverpool & Chelsea Demi Liga Champion

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris memasuki pekan terakhir atau yang ke 38 yang serentak akan berlangsung Minggu (13/5/2018).

Manchester City memang sudah jadi juara Liga Inggris musim ini, tapi tiga klub masih berjuang hingga laga terakhir untuk menemani Manchester City dan Manchester United ke Liga Champions musim depan.

Tottenham Hotspurs, Liverpool dan Chelsea masih bisa saling selip untuk memastikan diri siapa yang bakal mengisi dua slot tersisa ke Liga Champions.

Tottenham yang kini punya poin 74 akan melawan Leicester City.

Sementara Liverpool yang punya poin 72 akan menjamu Brighton.

Sedangkan Chelsea dengan 70 poin akan melawat ke markas Newcastle United.

Kalah di laga terakhir Liga Inggris bagi ketiga klub tersebut akan jadi ancaman absen di Liga Champions musim depan.

Liverpool punya peluang lain lantaran masih berlaga di Final Liga Champions.

Jika juara, posisi berapapun memang akan meloloskan mereka ke Liga Champions musim depan.

Tapi tentu Liverpool tak ingin nasib tiket Liga Champions ditentukan di partai final, dimana lawannya adalah Real Madrid, sang juara bertahan.

Berikut jadwal siaran langsung pekan ke-38 Premier League:

Minggu, 13 Mei 2018

Burnley vs Bournemouth | 21:00 WIB

Crystal P vs West Brom | 21:00 WIB

Huddersfield vs Arsenal | 21:00 WIB (Bein Sports 3)

Liverpool vs Brighton | 21:00 WIB (Bein Sports 1)

Man United vs Watford | 21:00 WIB (Live RCTI)

Newcastle vs Chelsea | 21:00 WIB (Bein Sports 2)

Southampton vs Man City | 21:00 WIB

Swansea vs Stoke | 21:00 WIB

Tottenham vs Leicester | 21:00 WIB

West Ham vs Everton | 21:00 WIB

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 38 Bisa Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)