Menguras Keringat, 160 Siswa Kemenkumham Digembleng Kesiapsiagaan Bela Negara

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sebanyak 160 siswa Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel Gelombang I Golongan II dan III, Sabtu (12/5) Pagi, bertempat di halaman Kampus 1 Ambulung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel.



160 Siswa Latsar mengikuti latihan Kesiapsiagaaan Bela Negara atau dikenal Kesamaptaan dengan bentuk kesiapan fisik melalui beberapa jenis olahraga seperti lari, push up, sit up, pull up dan chining, dan shuttle run serta lari selama 12 menit Pria dan 14 menit bagi Wanita dengan jarak tempuh 1200 meter.

Kesamaptaan merupakan salah satu materi dalam Agenda 1 untuk Sikap Perilaku dan Bela Negara dan materi lainnya seperti Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai Bela Negara serta analisis isu kontemporer yang diberikan oleh Tim Sikap Perilaku dan Bela Negara BPSDMD Kalsel terdiri dari, Dr.Abdul Harris,S.Sos, SH, M.Si; Rizmaya Ariesdianty D, S.STP, M.AP; Agus M Maulana, S.STP; Humarn Arifin, SKM, M.Kes dan bekerja sama dengan Sekolah Polisi Negara Kepolisian Daerah Kalsel selaku instruktur.



Sementara itu Kanwil Kemenkumham Kalsel menugaskan Panitia Pengawas Latsar Golongan II- III Gelombang 1-2 untuk mengawasi kegiatan on campus Latsar CPNS secara bergiliran dimana pada hari ini yang bertugas Triyana dan Ika Yeyen Lestari.

