Mujiburrahman Minta Mahasiswa Kalsel Punya Mimpi Kuliah Keluar Negeri

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASIN - Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang ada di Kalsel begitu bersemangat dan berlomba meraih beasiswa.

Begitu antusias para mahasiswa Banua ini terlihat sewaktu mengikuti Internasional Scholarship Workshop bertema Get Scholarship, Reach Your Dream and Explore The World (raihlah beasiswa, raihlah mimpimu dan jelejahilah dunia) di Aula STKIP PGRI Banjarmasin, Sabtu (12/5/2018).

Di acara tersebut, Prof Dr H. Mujiburrahman, MA narasumber pertama dalam workshop ini, menceritakan pengalamannya mengikuti kuliahn mulai S1 di UIN Antasari Banjarmasin hingga perjuangan mendapatkan beasiswa S2 ke Canada dan S3 di Belanda.

"Mahasiswa di Kalsel harus memiliki mimpi dan merencanakannya dari sekarang dan jangan takut bersaing dengan orang luar Kalimantan ataupun luar negeri. Saya saja bisa mengalahkan mereka semua, kalian juga harus bisa dan perlu di ingat setiap hari harus belajar bahasa Inggris," pesannya.

Sementara pembicara kedua, Radyum Ikono, B.Eng, M.Eng peraih gelar doktor di usia 30 tahun dan pendiri komunitas Sahabat Beasiswa Indonesia ini mengatakan, bagi pemburu beasiswa cukup banyak.

"Ada ratusan beasiswa yang ada untuk mahasiswa yang melanjutkan kuliah S2 dan S3 keluar negeri. Tinggal sekarang bagaimana memaksimalkan potensi yang ada," ungkapnya.

Menurut Radyum, Permasalahan utama ini di TOEFL/IElTS bahasa inggrisnya. "Jadi, komunitas ini harus membuka kelas bahasa Inggris yang nantinya bisa mempermudah mendaftat beasiswa," tegasnya.

Menurut Radyum Ikono yang telah membantu meloloskan 30 lebih mahasiswa Indonesia untuk pergi keluar negeri.

"Untuk meraih beasiswa, harus ada proses dan kegigihan dalam belajar bahasa inggris, membuat curiculum vitaen surat Rekomendasi dari profesor negara yang di tuju," katanya.

Dia berjanji bakal membimbing terus mahasiswa Kalsel agar ada yang goal ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa.

Menurut salah satu peserta, Ali Masyhari (43 tahun), setelah mengikuti acara ini membuatnya lebih semangat untuk mendaftar besasiswa.

"Saya baru tahu umur 40an msh bisa daftar beasiswa saya akan coba daftar beasiswa," tandasnya.

Lain lagi dengan Bella Bunda Amelia, mahasiswa Pendidikan Bahasa inggris semester 8, mengaku senang karna ini workshop sangat langka, yang membuat saya yakin ingin meraih beasiswa di S2."Apalagi ternyata S2 boleh beda jurusan, saya ingin beralih dari Pendidikan Bahasa Inggris ke Manajemen ternyata bisa, saya lebih termotivasi," katanya.

Public Relation Sahabat Beasiswa Indonesia Pusat, M Isra Anwar, SIKom mengungkapkan, komunitas Sahabat Beasiswa akan selalu memberikan informasi dan melayani serta membimbing mahasiswa kalimantan selatan untuk meraih beasiswa.

"Apalagi saya orang Banua, jadi harus bisa memberikan manfaat yang lebih banua. Saya sudah lama di jawa, saatnya berkontribusi buat banua," tandas alumni Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini. (banjarmasinpost.co.id/syaiful anwar)