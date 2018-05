Nggak Nyangka Kontras Banget, Siwon Super Junior Suka Musik Band Metal, Isi Kopernya Malah Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Anggota boyband Super Junior ini, Choi Siwon memposting tiga buah foto di Instagramnya, @siwonchoi pada Jumat (11/5/2018).

Ketiga foto itu adalah paspornya yang diletakkan berdampingan dengan segelas besar kopi susu, isi kopernya dan kopernya.

Dari postingan foto pertamanya, tampaknya dia sedang berada di dalam pesawat hendak bepergian ke satu tempat.

Dari ketiga foto itu, foto kedua dan ketiga banyak diperhatikan warganet.

Mereka terfokus pada isi kopernya dan berbagai macam stiker yang menempel di kopernya itu.

Tampak isi kopernya ditata sangat rapi.

Segala sesuatunya dimasukkan ke dalam kantong bewarna-warni yang semuanya tampak bersih dan rapi.

Banyak penggemarnya kemudian memuji kerapiannya dalam menata isi kopernya itu.

mjoye19 : Very organize! (ditata banget)

ieda_sakura : Your luggage is so neat and tidy @siwonchoi (isi kopermu sangat bersih dan rapi)

istrinyachoisiwon : Rapih bener deh koper lo