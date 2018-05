Pengunjung Duta Mall Langsung Serbu All New Ertiga

ipamerkan pertamakali untuk publik umum di Banjarmasin, Suzuki All New Ertiga langsung tarik perhatian pengunjung Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (12/5/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dipamerkan pertamakali untuk publik umum di Banjarmasin, Suzuki All New Ertiga langsung tarik perhatian pengunjung Duta Mall Banjarmasin, Sabtu (12/5/2018).

Tak seperti gelaran otomotif pada umumnya kali ini Mitra Suzuki sebagai Dealer Resmi mobil Suzuki di Kalselteng khusus hadirkan All New Ertiga sebagai bintang utama pameran.

Peluncuran Suzuki All New Ertiga ini merupakan refresh dengan banyak perubahan terbaru pada model mobil keluarga andalan Suzuki ini.

Tak heran, puluhan pengunjung pun mendekat melihat secara langsung berbagai fitur dan perubahan desain baik eksterior maupun interior Suzuki All New Ertiga ini.

Total ada lima varian Suzuki All New Ertiga yang bisa dipilih konsumen, mulai dari varian All New Ertiga GA, GL MT, GL A/T, GX M/T dan GX A/T. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)