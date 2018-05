Romantis Banget! Ashanty dan Anang Menikah Lagi? Lho Malah Banyak Sindiran Pedas karena Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ashanty dan Anang Hermansyah menikah lagi di usia pernikahannya yang ke 6 tahun.

Ashanty mengenakan gaun putih, dengan hiasan bunga di kepala bak pengantin wanita, senada Anang mengenakan stelan putih dan bunga tertempel di dada kirinya.

Ashanty dan Anang berjalan menuju pelaminan dekorasi serba putih, menghadap ke indahnya laut Bali.

Ashanty dan Anang mengucap janji yang disaksikan anak dan keluarga dekat.

"Aku berjanji akan setia mendampingimu dan mendengar segala arahanmu demi kebaikan kita hidup bersama.

Dan aku akan mencintaimu sampai maut memisahkan dan mendukungmu dalam segala hal", ucap Ashanty.

Pengucapan janji pernikahan ini dituliskan Ashanty sebagai hadiah kejutan dari suaminya, Anang.

Anang dan Ashanty. ()

Di perayaan ulang tahun pernikahannya yang ke 6 bersama Anang Hermansyah.

Sosok suami yang menurutnya tidak romantis, tetapi berhasil memberikan kejutan yang sangat romantis bersama anak-anaknya.

Tampak keempat anak Anang dan Ashanty, Aurel, Azriel, Arsy, dan Arsya juga mengenakan pakaian serba putih.

"Trima kasih yg sangat amat besar buat

anak2 ku tercinta, team aku, keluarga besar aku, sahabatku, dan team dari @sheratonkuta. dan pastinya suamiku tercinta yg mau buat surprise buat

aku tapi ngga ngerti caranya yg sweet dan romantis hehe jadi nyuru anak2 dll buat bikinin sesuatu.. gpp yg penting niatnya ya sayang.. jujur adegan moment

ini ngga pernah aku bayangin, boro2 bayangin, tau aja ngga apa arti nya Vow renewal hehe baru tau ini

cuma ngelewatin semua prosesi nya bikin aku bahagia banget, serasa kawin lagi, tadinya mikir ini apaan sihh hehe pas dilewatin ternyata perlu yaa

mengutarakan perasaan kita kembali setelah 6 tahun menikah, mengembalikan masa2 dimana lagi kasmaran dan sempet mas anang ngga mau krn

ngapain sii ke bule2an haha tp ngga tau juga knp dia mau akhirnya(kepaksa loly sm jiel) hehe tp yg jelas kita berdua happy banget, dan serasa kayak baru

nikah lagi.. dan pastinya sangat amat bersyukur dan berterima kasih pd Allah swt, masih diberi panjang

umur dan sehat sampai hari ini untuk membesarkan anak2 kami. Di dunia ini pastinya tidak ada yg abadi,

tapi doa kami berdua semoga cinta kita bisa abadi sampai maut yg memisahkan, apa pun insyaallah akan kami lewati, suka dan duka, seperi janji kami padamu ya Allah,

6 tahun yg lalu.. love u my love (12

mei 2018) Big Thanks to @sheratonkuta for

making my dream come true".