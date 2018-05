Hasil Lengkap & Klasemen Liga 1 2018 Pekan 8 : Madura United Geser Persipura, Arema di Dasar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Madura United sukses merebut posisi puncak klasemen Liga 1 2018 pekan 8 setelah secara mengejutkan menang dari Persija Jakarta 2-0.

Madura United pun mengkudeta Persipura Jayapura yang di pekan 8 kalah 2-0 dari Persib Bandung.

Madura United kini punya 16 poin, unggul dua poin dari Persipura Jayapura dan PSM Makassar yang sama-sama punya 14 poin.

Yang menarik, Barito Putera kini merangsek naik ke peringkat 4 setelah memang 4-1 dari PSIS Semarang dengan 13 poin.

Mereka cuma terpaut 1 poin dari Persipura dan PSM Makassar yang bermain imbang 1-1 melawan Arema FC di pekan 8.

Klasemen :

Arema sendiri, dengan hasil imbang ini masih terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Hasil yang jelas tak menggembirakan buat Aremania.

Sementara Persija dan Persib, berdampingan di urutan 7 dan 8 dengan selisih 1 poin, meski keduanya masih punya laga tunda.

Hasil Lengkap Liga 1 2018 Pekan 8 ;

Jumat, 11 Mei 2018

15.30 PS Tira vs PSMS (3-2)

15.30 Borneo FC vs Persebaya (2-2)

18.30 Mitra Kukar vs Bali United (3-1)

18.30 Persela vs Perseru Serui (0-0)

Sabtu, 12 Mei 2018

15.30 Sriwijaya FC vs Bhayangkara FC (2-1)

18.30 Persib vs Persipura (2-0)

18.30 Barito Putera vs PSIS (4-1)

21.00 Persija vs Madura United (0-2)

Minggu, 13 Mei 2018

15.30 Arema FC vs PSM Makassar (1-1)

