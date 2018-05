Jadwal Siaran Langsung RCTI (Live TV) Manchester United vs Watford Liga Inggris Pekan 38 Malam Ini

Jadwal Manchester United vs Watford

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung RCTI (Live TV) Liga Inggris pekan 38 malam ini akan mempertemukan Manchester United vs Watford, Laga Manchester United vs Watford akan dimulai pada Minggu (13/5/2018) pukul 21.00 Wib di Stadion Old Trafford.

Manchester United vs Watford akan disiarkan langsung RCTI pukul 21.00 Wib. Live Streaming Manchester United vs Watford juga dapat ditonton di situs resmi beinsport.com.

Live streaming Manchester United vs Watford juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, tv bersama, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, diindikasikan tak akan memberikan laga debut kepada pemain muda kala lakoni laga pamungkas melawan Watford, Minggu (13/5/2018).

Padahal, Man United yang raih imbang tanpa gol melawan West Ham pada Kamis (10/5/2018) lalu telah mantap di posisi runner up klasemen Liga Inggris.

Sebab, mereka yang mengoleksi 78 poin tak akan terkejar lagi oleh Tottenham Hotspur di posisi tiga dengan 74 poin, dengan sama-sama memiliki satu pertandingan lagi.

Seusai laga melawan West Ham, Mourinho memberikan pernyataan bahwa ia tak akan menurunkan pemain debutan.

"Tidak, saya akan memainkan pemain yang tak saya mainkan hari ini. Saya akan memainkan Sergio Romero, Daley Blind, Eric Bailly, Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Juan Mata," ucap Mourinho dikutip dari laman Manchester Evening News melalui Bolasport.com.

Pengumuman Man United Live oleh RCTI :

"Saya memiliki banyak pemain yang siap sedia, kendati tak bisa memainkan Romelu Lukaku dan Marouane Fellaini yang cedera. Saya tak akan memainkan pemain muda," kata Mourinho menambahkan.