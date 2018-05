Jelang MotoGP Le Mans Prancis 2018 - Beredar Video Marc Marquez Kecelakan di Sirkuit Mugello

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang MotoGP Perancis 2018 di Circuit Bugatti, Le Mans pada Minggu (20/5/2018), pimpinan klasemen sementara MotoGP 2018, Marc Marquez mengalami kecelakaan di sirkuit Mugello.

Marc Marquez dan Motornya berguling beberapa kali di area gravel.

Bahkan Marc Marquez harus mendapatkan jemputan oleh marshal untuk kembali ke garasi karena terlihat sangat kewalahan saat hendak berjalan ke pinggir lintasan.

Dilansir dari paddock-gp.com melalui bolasport.com, pada tes tidak resmi di Sirkuit Mugello pada Kamis (10/5/2018), Marc Marquez (Repsol Honda) menjadi pebalap tercepat.

Pebalap berkebangsaan Spanyol itu berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 46,8 detik.

Di belakang Marquez, pebalap LCR Honda, Cal Crutchlow, berhasil mencatatkan waktu putaran 1 menit 47,2 detik.

Meski menjadi pebalap tercepat, Marquez juga harus mengalami kecelakaan parah. Dalam kurun waktu satu minggu, Marquez total terjatuh sebanyak empat kali dengan tiga kecelakaan didapat saat pekan balap GP Spanyol.

Lihat videonya di bawah ini:

Jadwal MotoGP 2018 :

1. GP Qatar Losail International Circuit (18/3/2018)

2. GP Argentina Autódromo Termas de Río Hondo (8/4/2018)

3. GP Americas Circuit of the Americas, Austin (22/4/2018)

4. GP Spanyol Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera (06/5/2018)

5. GP Perancis Circuit Bugatti, Le Mans (20/5/2018)

6. GP Italia Mugello Circuit, Scarperia e San Piero (3/6/2018)

7. GP Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya (17/6/2018)

8. GP Belanda TT Circuit Assen, Assen (1/7/2018)

9. GP Jerman Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal (15/7/2018)

10 GP Ceko Automotodrom Brno, Brno (5/8/2018)

11. GP Austria Red Bull Ring, Spielberg (12/8/2018)

12. GP Inggris Silverstone Circuit, Silverstone (26/8/2018)

13. GP San Marino World Circuit Marco Simoncelli (9/9/2018)

14. GP Aragon Motorland Aragón, Alcañiz (23/9/2018)

15. GP Thailand (New) Buriram International Circuit (7/10/2018)

16. GP Jepang Twin Ring Motegi, Motegi (21/10/2018)

17. GP Australia Phillip Island GP Circuit, Phillip Island (28/10/2018)

18. GP Malaysia Sepang International Circuit, Selangor (4/10/2018)

19. GP Valencia Circuit Ricardo Tormo, Valencia (18/11/2018)

Catatan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)