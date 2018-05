Jadwal Liga 1 2018 Pekan 9 Disesuaikan dengan Bulan Ramadhan, Berikut Waktunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 9 akan berlangsung lebih awal, Kamis (17/5/2018), menyesuaikan dengan momen Ramdhan 2018.

Seluruh laga-laga Liga 1 2018 Pekan 9 akan berlangsung malam hari.

Sebelumnya, CEO PT Liga Indonesia Baru (LIB), Risha Adiwijaya, mengatakan memang sudah memiliki rencana untuk menggelar pertandingan Liga 1 di bulan Ramadan.

Nantinya tidak ada klub yang bermain di waktu sore hari.

Di hari Kamis (17/5/2018) laga Liga 1 2018 Pekan 9 akan dibuka tiga laga, Perseru Serui vs Barito Putera, Bhayangkara FC vs Mitra Kukar dan PSIS Semarang s PS Tira.

Di hari Jumat (18/5/2018) ada laga Bali United vs Arema FC dan PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 2018 pekan 9 :

Kamis, 17 Mei 2018

18:30 Perseru Serui vs PS Barito Putera

20:30 Bhayangkara FC vs Mitra Kutai Kartanegara

20:30 PSIS Semarang vs PS TIRA (Indosiar)

Jumat, 18 Mei 2018

20:30 Bali United vs Arema FC (Indosiar)

20:30 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (O Channel)

Sabtu, 19 Mei 2018

18:30 Persipura Jayapura vs Madura United

20:30 PSM Makassar vs Borneo FC

20:30 Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Indosiar)

Ahad, 20 Mei 2018

20:30 Persela Lamongan vs Persija Jakarta (Indosiar)

Catatan : Jadwal Dapat Berubah Sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)