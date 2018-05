Jadwal Siaran Langsung (Live) TV One Liga 2 2018 Pekan 5 Hari Ini : Blitar United vs Madura FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 2 pekan 5 hari ini Senin (14/5/2018) di TV One (live TV One) akan menyajikan laga Blitar United vs Madura FC dari wilayah timur.

Laga Blitar United vs Madura FC akan disiarkan langsung TV One mulai pukul 19.00 WIB.

Blitar United baru menelan kekalahan dari Martapura FC pekan lalu dan kini duduk di peringkat 2 dengan 7 poin.

Sementara Madura United saat ini merupakan pemuncak klasemen Liga 2 2018 wilayah timur.

Madura United perkasa dengan poin 10.

Sementara semalam, Minggu (13/5/2018) sudah berlangsung satu pertandingan pekan 5 di wilayah barat, dimana Persita Tangerang kalah dari Aceh United 2-3.

Jadwal Pertandingan Liga 2 2018 Pekan Kelima

Minggu, 13 Mei 2018

16:00 WIB Persita vs Aceh United

Senin, 14 Mei 2018

16:00 WIB Persik Kendal vs Pekanbaru

16:00 WIB PSIR Rembang vs Cilegon United

16:00 WIB Semeru Fc Lumajang vs PSMP Mojokerto

19:00 WIB Blitar United vs Madura FC (Live TV One)

Selasa, 15 Mei 2018

16:00 WIB Kalteng Putra vs PSBS Biak Numfor

16:00 WIB Persibat Batang vs Semen Padang

16:00 WIB Persika Karawang vs Persiraja Aceh

16:00 WIB Persis Solo vs Perserang Serang

16:00 WIB Persiwa Wamena vs Gresik

19:00 WIB PSIM Yogyakarta vs Balikpapan (Live Streaming Youtube)

Rabu, 16 Mei 2019

19:00 WIB PSS Sleman vs Martapura (Live Streaming Youtube)

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)