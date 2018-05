Siaran Langsung (Live) Blitar United vs Madura FC Liga 2 Pekan 5, Ini Link Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Blitar United vs Madura FC menjadi partai seru yang bakal tersaji di jadwal siaran langsung TV One Liga 2 pekan 5 wilayah timur sore ini. Laga Blitar United vs Madura FC akan dimulai pada Senin (14/5/2018) pukul 15.30 Wib.

Laga Blitar United vs Madura FC di Liga 2 akan digelar di Stadion Supriadi, Blitar dan akan disiarkan langsung TV One, Orange TV dan Indihome. Live Blitar United vs Madura FCa juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TV One di www.viva.co.id/tvone.

Laga ini diyakini tidak akan mudah untuk Blitar United, karena hadapi pemuncak klasemen Grup Timur, Madura FC. Namun, pelatih Bonggo Pribadi menyatakan timnya sudah siap untuk mendulang poin penuh pada laga kandang ini.

Baca: Jadwal Pengumuman Awal Puasa Ramadhan 2018, Insya Allah Bersamaan, Kamis 17 Mei 2018

Baca: Ngeri, Begini Cara Keluarga Dita Buat Anaknya Jadi Pelaku Bom Gereja, Ini Status Terakhirnya

Baca: Serangan Bom di Polrestabes Surabaya, 4 Pengendara Motor Tewas, Anggota Polisi Juga jadi Korban

Meskipun hanya punya waktu recovery dua hari, seusai menjalani rangkaian laga tandang pada pekan sebelumnya, Bonggo menyatakan hal tersebut tidak menjadi kendala.

Ia merasa waktu yang ada sudah cukup untuk mengembalikan kebugaran pemainnya. “Kami sadar untuk recovery tidak punya waktu panjang," kata Bonggo yang dikutip dari bolasport.com, Minggu (13/05/18).

"Namun yang ada ini sudah cukup dan sudah dimaksimalkan. Sehingga, ini bukan alasan untuk kami tidak meraih poin penuh kembali di kandang.”

Soal persiapan timnya meladeni tantangan Madura FC, pelatih yang juga mantan bek PSIS Semarang ini mengatakan sudah sangat siap dalam segala aspek.

Bahkan, Bonggo mengungkap sudah menyiapkan strategi kejutan untuk bisa membuat lawannya tersebut tidak berdaya.

“Kami sangat siap untuk laga ini, baik fisik, dan mental," kata Bonggo.

"Khususnya untuk strategi, kami sudah siapkan racikan spesial yang tidak bisa saya ceritakan. Kami lihat saja nanti di lapangan. Yang pasti, target kami tiga poin,” tuturnya.

Link live streaming TVOne Blitar United vs Madura FC hari ini bisa diakses lewat tautan berikut :

KLIK

catatan : link live streaming hanya informasi untuk pembaca.

Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan kualitas siaran

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)