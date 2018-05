Ucapan Selamat Ramadan 1439 H Dalam Bahasa Inggris dan Artinya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang Ramadan 1439 H, menjadi tradisi untuk saling mengucapkan selamat menyambut bulan puasa.

Ada pula tradisi saling bermaafan, jelang Ramadan 1439 H.

Berikut ucapan Ramadan 1439 H dalam bahasa Inggris dan artinya dilansir bec.english.blogspot.id dan bilikata.com:

Have a bless Ramadhan every one.

(Selamat merayakan bulan ramadhan yang penuh berkah)

Happy Fasting.

(Selamat Puasa)

I wish you have a great Ramadhan this year. (Semoga kamu mendapatkan ramadhan yang hebat tahun ini)

The more you have fasting diligently the healthier you will be.

(Semakin kamu berpuasa dengan rajin semakin sehat kamu)

Baca: Awal Puasa Ramadhan 2018 Diprediksi Rabu 16 Mei 2018 untuk Muslim di Amerika Serikat

Congratulation dear you my Moslem companion, this is our time to add some bounty.

(Selamat berpuasa para saudara muslimku terkasih, ini saatnya kita menambah amal)

Break fasting will be enjoyable time in Ramadhan, happy fasting.

(Berbuka Puasa akan menjadi waktu menyenangkan di bulan Ramadhan, Selamat berpuasa)

Welcome to the holy month of Moslem whole over the world.

(Selamat datang di bulan suci umat Muslim di seluruh dunia)