LIVE STREAMING Persis Solo vs Perserang Liga 2 Pekan 5, Ini Link Live Streaming Youtube Persis Solo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji dalam lanjutan Liga 2 pekan 5 sore ini antara Persis Solo vs Perserang Serang. Laga Persis Solo vs Perserang akan dimulai pada Selasa (15/5/2018) pukul 16.00 WIB di Stadion Manahan Solo, namun laga tersebut tidak disiarkan langsung (Live TV).

Laga Persis Solo vs Perserang di Liga 2 tidak disiarkan langsung di tv nasional, tetapi dilansir dari akun instagram resmi Persis Solo, laga tersebut dapat ditonton secara Live Streaming. Live Streaming Persis Solo vs Perserang dapat ditonton di channel Youtube Persis Solo. (Link Live Streaming Persis Solo vs Perserang di akhir berita).

Hal itu diumumkan usai mendapat izin dari Liga Indonesia Baru untuk melakukan live streaming dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pelatih Persis Solo, Jafri Sastra, menuturkan kondisi tim asuhannya. Jafri Sastra menuturkan jika Persis Solo tidak dalam kondisi terbaik. "Persiapan Persis Solo untuk pertandingan besok sore (hari ini) lawan Perserang, bisa dikatakan jauh dari sempurna," kata Jafri saat jumpa pers, Senin (14/5/2018).

Ketidaksempurnaan itu dituturkan oleh Jafri berkaitan dengan dua laga tandang di Aceh yang harus dihadapi oleh Persis.

"Karena kedatangan Persis setelah dua kali main di Aceh sangat-sangat terlambat sampai di Solo," ujar Jafri yang dikutip dari bolasport.com.

Ditambahkan oleh pelatih asal Tanah Minang itu, persiapan yang mereka lakukan memang hanya pada saat uji lapangan. "Kami hanya bisa melakukan persiapan pada Senin (14/5/2018) pagi saat uji lapangan selama satu jam," imbuhnya.

Dalam ketidaksempurnaan itu, ada tekad kuat untuk melawan Perserang di lanjutan Liga 2 2018 pekan kelima.

"Apa pun kondisinya, kami sudah bertekad untuk lawan Perserang besok, kami akan bermain all-out, kami tetap punya target untuk bermain baik dan hasil yang baik," tutur eks pelatih Mitra Kukar itu.

Laga Persis Solo vs Perserang melalui live streaming youtube Persis Solo dapat ditonton melalui link streaming berikut :

https://www.youtube.com/user/persisfc

Catatan:

- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copy rights dan kualitas siaran.

