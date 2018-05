Duta Lalu Lintas 2017 Shinta Dwi Nanda Berbagi Sedekah di Laskar Sedekah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tidak hanya sibuk dalam mensosialisasikan tertib lalu lintas saja sebagai Duta Lalu Lintas Polda Kalsel 2017, Shinta Dwi Nanda juga peduli terhadap sesama dengan cara berbagi.

Shinta yang bergabung dalam Komunitas Laskar Sedekah akan menggelar kegiatan "Berbelanja Bersama Anak Yatim" bersama komunitasnya, Minggu (20/5/2018) nanti.

Shinta menjelaskan komunitas Laskar Sedekah merupakan komunitas independen yang peduli dan cinta kepada orang-orang yang membutuhkan dan berkomitmen menyampaikan amanah sedekah 100 persen tanpa potongan operasional.

Untuk kegiatannya lanjut Shinta mulai dari memberikan santunan dhuafa, santunan anak yatim piatu, ODOT ( one day one thousand) celengan seribu sehari, wakaf al-qur'an dan TNB (tebar nasi bungkus).

"Kegiatan ini dilakukan setiap Minggu kedua. Laskar sedekah sendiri didirikan oleh Ma'ruf Fahrudin di Yogjakarta tanggal 30 maret 2012, dan sekarang sudah tersebar di 17 kota diseluruh Indonesia dan salah satunya di Banjarmasin," lanjut Kuliah (Prodi Pend. Matematika FKIP ULM.

Sementara kata dia Laskar Sedekah Banjarmasin sendiri terbantuk pada 26 juli 2015 oleh Kundoro. Laskar sedekah menyalurkan 100 persen tanpa dipotong biaya operasional apapun. Jadi mau sedekah 100 ribu disalurkan 100 ribu juga.

"Kita main di medsos jadi the power of media sosial. Jadi donatur dari sana, ada juga donaturnya dari anggota," kata perempuan kelahiran Martapura, 28 November 1996.

Biasanya lebih anti mainstream donatur ikut langsung memberikan sedekahnya kepada target dhuafa atau anak yatim, salah satunya bebrayat (Belanja Bersama Anak Yatim) ini.

Donatur ada juga yang menyumbang sekalian langsung interaksi kepada anak yatim berbelanja bersama anak yatim.

Selain sibuk di Laskar Sedekah, Shinta juga ikut bersama dinas ESDM P Kal-Sel mengadakan aksi bagi-bagi bunga dan slayer di jalan guna mendukung kebijakan Gubernur KalSel berkaitan pencabutan ijin pertambangan di Pulau Laut.

Shinta yang dipilih sebagai duta Lantas Polda pada November 2017 lalu dan langsung turut membantu Polisi Lalu Lintas (Polantas) kegiatan berhubungan dengan lalu lintas.

Kemudian dia ikut Kampanye keselamatan berlalu lintas di sekitaran Menara Pandang dan melakukan pembinaan Komunitas Roda dua membentuk budaya tertib berlalu lintas di depan kantor Walikota Banjarmasin.

Pemegang karate sabuk hitam ini pun turut Kampanye keselamatan berlalu lintas di berbagai media cetak maupun elektronik dan lainnya.

"Kini selain duta wisata juga turut membantu Polantas berkegiatan mensosialisasikan tertib berlalu lintas," kata finalis Putri Kalsel 2017 ini.

Shinta yang berdomisili di Tanah Laut pun lalu dirangkul Polres Polres Tanah Laut dalam kegiatan mereka.(banjarmasinpost.co.id/arl)

Biodata :

Nama lngkap : Shinta Dwi Nanda

Ttl : Martapura, 28 November 1996

Hobi : Travelling dan Karate

Alamat : Jl. A. Yani, Rt 06/01 Desa Panggung Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

Ortu :

Yudis Priyanto (Ayah)

Kamsinah (Ibu)

Kuliah/kerja : Kuliah (Prodi Pend. Matematika FKIP ULM)

Prestasi :

"Second Runer Up of South Kalimantan Provinces “Galuh” Tourism Ambassador 2016.

• Wirdatala Model Hunt 2017.

• Runer Up of Tanah Laut Regency “Galuh” Tourism Ambassador 2016.

• 3rd winner of Female Painting, TK Tuntung Pandang 2002.

• 3rd winner Celoteh Anak Hari Anak Nasional Tanah Laut 2002.

• 1st winner of Female Painting, SDN Pabahanan 2006.

• Sanitation Ambassador of Tanah Laur Regency 2011.

• 1st winner Karate Competition of Tanah Laut 2010.

• 1st winner O2SN Karate Kumite -53kg (female) Tanah Laut 2013.

- Finalis Putsel 2017.

- Pemenang Duta Lalu Lintas Polda Kalsel 2017.