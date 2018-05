Jadwal Lengkap Grup D Piala Dunia 2018 - Argentina vs Islandia, Lionel Messi Jajal Tim Debutan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Argentina merupakan pemegang dua gelar Piala Dunia, dan merupakan salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara di Piala Dunia 2018 di Rusia yang tinggal kurang lebih satubulan lagi.

Laga perdana, pertandingan Piala Dunia 2018 Grup D akan dibuka oleh pertandingan antara Argentina melawan Islandia di Moskwa, Rusia, Sabtu (16/6/2018) pukul 20.00 WIB.

Pertandingan tersebut merupakan laga antara tim unggulan melawan tim debutan.

Argentina merupakan pemegang dua gelar Piala Dunia, sementara Islandia baru akan melakoni laga perdana mereka di Piala Dunia.

Baca: Live Streaming SCTV Marseille vs Atletico Madrid Final UEFA Europa League Kamis Dini Hari Ini

Namun, kalau mengacu ke perjalanan di babak kualifikasi, Argentina salah kalau meremehkan Islandia.

Tim asal Eropa Utara itu menjadi juara Grup I pada babak kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa.

Setelah pertandingan antara Argentina-Islandia, Kroasia dan Nigeria akan bersua pada Minggu (17/6/2018) pukul 01.00 WIB.

Selanjutnya, Lionel Messi dkk bersiap meladeni Kroasia pada matchday 2 di Nizhny Novgorod, Jumat (22/6/2018) dini hari WIB.

Baca: Jelang Piala Dunia 2018 di Rusia - Wasit FIFA Terjerat Kasus Pengaturan Skor

Nigeria akan ganti bersua Islandia pada Minggu pukul 22.00 WIB.

Nasib keempat tim akan semakin jelas pada matchday terakhir, dimulai dari Nigeria melawan Argentina di Saint Petersburg dan Islandia bertemu Kroasia di Rostov-on-Don.

Jadwal Lengkap Grup D

Argentina vs Islandia (16 Juni 2018, 20.00 WIB)

Kroasia vs Nigeria (17 Juni 2018, 01.00 WIB)

Argentina vs Kroasia (22 Juni 2018, 01.00 WIB)

Nigeria vs Islandia (22 Juni 2018, 22.00 WIB)

Nigeria vs Argentina (27 Juni 2018, 01.00 WIB)

Islandia vs Kroasia (27 Juni 2018, 01.00 WIB)

Artikel ini telah ditayangkan di BolaSport.com berjudul: Piala Dunia 2018 - Jadwal Lengkap Grup D, Lionel Messi Langsung Bertemu Tim Debutan