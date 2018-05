Jadwal Live PSS Sleman vs Martapura FC Liga 2 Pekan 5 Hari Ini, Tanpa Christian Gonzales

PSS Sleman vs Martapura FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Live PSS Sleman vs Martapura FC dalam lanjutan Liga 2 2018 pekan 5 diprediksi bakal berlangsung seru, Laga PSS Sleman vs Martapura FC akan dimulai pada Rabu (16/5/2018) pukul 16.00 Wib d di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

PSS Sleman vs Martapura FC akan tidak disiarkan langsung di TV nasional. Tetapim Live Streaming PSS Sleman vs Martapura FC dapat ditonton di channel youtube Liga1Match. (Link Live Streaming SS Sleman vs Martapura FC di akhir berita).

Striker senior Cristian Gonzales, tetap profesional ikut program latihan PSS Sleman meski statusnya menggantung perihal konflik dengan Madura United. Gonzales pun diprediksi absen saat PSS menjamu Martapura FC.

Di kubu Martapura FC, sukses menang atas tamunya Blitar United dengan skor 2-1, Martapura FC tak bisa santai. Sebab, mereka sudah ditunggu tuan rumah PSS Sleman dalam lanjutan pekan kelima Liga 2 2018, Rabu (9/5/2018).

Pada pertandingan pekan kelima tersebut, Martapura FC memiliki misi untuk dapat mencuri poin dari skuat Elang Jawa, julukan PSS Sleman.

pelatih Martapura FC, Hartono Ruslan mengatakan sedang fokus untuk mempertajam lini depan mereka.

Hal tersebut karena dalam pertandingan sampai pekan kelima, anak asuhnya selalu buruk dalam penyelesaiian akhir dan minim cetak gol.

"Kami akan terus mempertajam lini depan, terutama dari segi penyelesaian akhir jelang lawan PSS Sleman ini," ujarnya pada Banjarmasinpost.co.id.

Jadwal Martapura FC vs PSS:

Juru taktik asal Solo ini berharap persiapan ini berjalan dengan matang, sehingga para pemain bisa memiliki finishing yang bagus.