Jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia - Timnas Prancis Bertemu Australia di Match Day Fase Grup C

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di Piala Dunia 2018 di Rusia, Tim Ayam Jantan Perancis tergabung di Grup C.

Laga perdana Perancis akan dimulai dengan menghadapi Australia pada matchday 1 Grup C di Kazan, Sabtu (16/6/2018) pukul 17.00 WIB.

Pertandingan tersebut sekaligus membuka rangkaian pertandingan di Grup C Piala Dunia 2018.

Selain Perancis dan Australia, dua penantang lain adalah Peru dan Denmark.

Di atas kertas, Tim The Blues tidak akan kesulitan mengatasi lawan-lawan mereka.

Namun, segalanya bisa terjadi saat pertandingan dimulai.

Prancis tentu pantang membuka perjalanan di Piala Dunia dengan kekalahan.

Selanjutnya, Prancis akan bertemu Peru pada matchday 2 di Yekaterinburg, Jumat (22/6/2018) pukul 00.00 WIB.

Skuat asuhan Didier Deschamps tersebut lalu ditunggu sesama wakil Eropa, Denmark, di Moskwa, Selasa (26/6/2018) pukul 21.00 WIB.

Jadwal timnas Prancis di fase grup Piala Dunia 2018

Prancis vs Australia, Kazan Arena, 16 Juni 2018 (17.00 WIB)

Prancis vs Peru, Central Stadium, 22 Juni 2018 (00.00 WIB)

Denmark vs Prancis, Luzhniki Stadium, 26 Juni 2018 (21.00)