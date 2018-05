Wow! Ada Unta Tiga Dimensi di Grand Dafam Q Hotel Q mall Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sejak zaman dulu, unta sudah melekat pada kehidupan orang-orang Timur Tengah.

Hewan ini memang tahan banting untuk menembus gurun pasir.

Unta adalah teman hidup orang-orang asli Timur Tengah, unta juga menjadi alat transportasi untuk melewati gurun pasir.

Hal tersebut dikarenakan keajaiban Sang Maha Kuasa menciptakan sistem pengaturan air di dalam tubuh unta.

Unta sekali minum bisa meneguk 100 liter air lebih dan menjadi cadangan di tubuh. Sistem tubuh unta juga sangat efisien untuk mengatur air.

Nah, selama Ramadhan warga Banjarbaru dan sekitarnya bisa naik unta, karena di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru menyediakan spot photo booth tiga dimensi yang sangat unik

Muh Roy Amazon selaku General Manager Dafam Hotel mengatakan, photo booth unik ini dibuat untuk menyambut Ramadhan.

“Ada Aladdin, Putri Jasmine, dan Unta yang bisa Anda naiki,” ujarnya.

Selain berfoto, Anda juga bisa berbuka puasa bersama dengan keluarga ataupun kolega.

Pada Ramadhan ini Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru punya promo menarik. Di minggu pertama ada promo Datang 10 Bayar 8 dan di minggu-minggu selanjutnya Datang 11 Bayar 10, serta ada Gratis Kamar Deluxe bagi yang booking mulai dari 50 pax, syarat dan ketentuan berlaku.

“Hanya Rp100.000 nett per orang, Anda dapat menikmati Ramadhan Barbeque, All You Can Eat," jelas Roy.

Adapun Promo kamar Ramadhan, diterangkan Bebep Hikmawan selaku FB Manager Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, adalah Bulan Suci Package Rp721.800 nett, include sahur ataupun sarapan pagi dan takjil.

Informasi dan reservasi hubungi 0511 477 00 99 / 0811 512 0099 atau bisa langsung reservasi ke Addy 0853 4857 9517, Fahmi 0857 5170 5020.

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)