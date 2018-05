Jadwal MotoGP Perancis 2018 - Jorge Lorenzo Sesumbar Bakal Kembali Berjaya di Sirkuit Bugatti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal MotoGp Prancis yang merupakan Race kelima MotoGP akan berlangsung di Circuit Bugatti, Le Mans pada Minggu (20/5/2018).

MotoGP Perancis di sirkuit Le Mans diprediksi bakal berlangsung sengit, pasalnya pebalap Ducati, Jorge Lorenzo membeberkan target yang akan jadi sasaran pada MotoGP Prancis mendatang.

Gagal mendapat poin pada seri sebelumnya, Jorge Lorenzo terpacu untuk tampil lebih baik di MotoGPPrancis yang akan digelar di Sirkuit Le Mans.

Hal tersebut diungkapkan Jorge Lorenzo dengan menjadi kompetitif sejak hari pertama nanti, yaitu saat menjalani dua sesi latihan bebas, FP1 dan FP2.

"Target saya di Sirkuit Le Mans akan sama seperti biasanya yaitu menjadi kompetitif sejak hari pertama," ucap Lorenzo yang dilansir BolaSport.com dari Motorsportweek.

"Saya juga ingin bertarung di barisan depan," tutur pebalap asal Spanyol tersebut.

Lebih lanjut, Lorenzo juga menegaskan tidak terpengaruh dengan raihan buruk pada seri sebelumnya.

Bahkan, Lorenzo mengaku saat ini ia sudah penuh dengan semangat dan energi untuk menjalani pekan MotoGP Prancis.

Lorenzo sangat antusias menatap MotoGP Prancis, karena di sana ia punya catatan apik pada masa lalu.

Tercatat, Lorenzo sudah enam kali menang di Sirkuit Le Mans yang membuatnya bangga dengan capaian ini.

Sekarang, dia akan bersiap menjalani pekan balapan MotoGP Prancis yang digelar pada 18-20 Mei 2018.

Jadwal MotoGP 2018 :

1. GP Qatar Losail International Circuit (18/3/2018)

2. GP Argentina Autódromo Termas de Río Hondo (8/4/2018)

3. GP Americas Circuit of the Americas, Austin (22/4/2018)

4. GP Spanyol Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera (06/5/2018)

5. GP Perancis Circuit Bugatti, Le Mans (20/5/2018)

6. GP Italia Mugello Circuit, Scarperia e San Piero (3/6/2018)

7. GP Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya (17/6/2018)

8. GP Belanda TT Circuit Assen, Assen (1/7/2018)

9. GP Jerman Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal (15/7/2018)

10 GP Ceko Automotodrom Brno, Brno (5/8/2018)

11. GP Austria Red Bull Ring, Spielberg (12/8/2018)

12. GP Inggris Silverstone Circuit, Silverstone (26/8/2018)

13. GP San Marino World Circuit Marco Simoncelli (9/9/2018)

14. GP Aragon Motorland Aragón, Alcañiz (23/9/2018)

15. GP Thailand (New) Buriram International Circuit (7/10/2018)

16. GP Jepang Twin Ring Motegi, Motegi (21/10/2018)

17. GP Australia Phillip Island GP Circuit, Phillip Island (28/10/2018)

18. GP Malaysia Sepang International Circuit, Selangor (4/10/2018)

19. GP Valencia Circuit Ricardo Tormo, Valencia (18/11/2018)

Catatan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)