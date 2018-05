Jadwal Timnas Argentina di Piala Dunia 2018 Rusia, Ada Tim Penghalang Serius!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Piala Dunia 2018 Rusia bakal segera digeber. Timnas Argentina menjadi salah satu unggulan dalam Piala Dunia 2018.

Albiceleste tergabung di Grup D bersama Nigeria, Islandia, dan Kroasia.

Skuat asuhan Jorge Sampaoli akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Islandia di Moskwa pada 16 Juni.

Di atas kertas, Argentina lebih diunggulkan karena bermaterikan pemain-pemain kelas dunia macam Lionel Messi, Paulo Dybala, dan Angel Di Maria.

Sementara itu, Islandia belum punya pengalaman sama sekali di Piala Dunia.

Argentina baru menemui lawan sepadan ketika melakoni pertandingan pekan kedua melawan Kroasia, 22 Juni.

Dari seluruh penghuni Grup D, Kroasia bisa dikatakan ancaman paling serius buat Argentina.

Sejarah mencatat kedua negara sudah empat kali berjumpa di semua ajang.

Argentina unggul sedikit dengan memenangi dua pertarungan, sedangkan Kroasia satu. Sisanya imbang.

Pada matchday terakhir 27 Juni, Messi dkk dipertemukan dengan Nigeria.

Bentrokan tersebut merupakan ulangan fase grup Piala Dunia 2014.

Kala itu Tim Tango menang 3-2 dengan Messi menyumbang sepasang gol.

Jadwal Argentina di fase Grup D:

Argentina vs Islandia (16 Juni, Moskwa Spartak) - 20.00 WIB

Kroasia vs Nigeria (17 Juni, Kaliningrad) - 02.00 WIB

Argentina vs Kroasia (22 Juni, Nizhni Novgorod) - 01.00 WIB

Nigeria vs Islandia (22 Juni, Volgograd) - 22.00 WIB

Islandia vs Kroasia (27 Juni, Rostov-on-Don) - 01.00 WIB

Nigeria vs Argentina (27 Juni, St. Petersburg) - 01.00 WIB