Klasemen Liga 1 2018, 17 Mei 2018 Usai Kemenangan Barito Putera, Bhayangkara FC dan PS Tira

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2018 mengalami perubahan usai tiga laga pekan 9 yang dilansungkan Kamis (17/5/2018) malam.

Tiga laga yang dilansungkan yaitu Perseru Serui vs Barito Putera, PSIS Semarang vs PS Tira dan Bhayangkara FC vs Mitra Kukar.

Tim asal kalimantan, Barito Putera membuat kejutan dengan melesat ke peringkat dua klasemen sementara usai menaklukan Perseru Serui di Stadion Gajayana, Kota Malang dengan skor 0-1.

Gol tunggal barito Putera dicetak oleh Rizky Pora memanfaatkan umpan Samsul Arif Munip.

Laga Bhayangkara FC vs Mitra Kukar berakhir dengan 1-0 untuk kemenangan tuan rumah. Gol tendangan bebas Muhammad Hargianto di pengujung babak pertama membawa Bhayangkara menang 1-0, di Stadion PTIK, Jakarta Selatan.

Atas hasil tersebut Bhayangkara FC naik ke peringkat 8 klasemen sementara dengan poin 12, sedangkan Mitra Kukar turun satu peringkat dengan poin 10.

Sedangkan hasil mengejutkan diperoleh PSIS Semarang vs PS Tira. Tim tuan rumah harus gagal meraih poin usai gawangnya dibobol dua kali oleh Alrksander Rakic.

Atas hasil tersebut PSIS Semarang tetap berada di zona degradasi di peringkat 17 dengan 8 poin, tepat 1 strip di bawah Perseru Serui.

Sedangkan PS Tira Melesat naik ke peringkat 6 dengan 13 poin.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)