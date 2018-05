Live Streaming PSIS Vs PS Tira Vidio.com & Indosiar Pukul 20.30 WIB - Pekan 9 Liga 1 Indonesia 2018

PSIS Semarang vs PS Tira

BANJARMASINPOST.CO.ID - PSIS Semarang Vs PS Tira dalam lanjutan Liga 1 2018 pekan ke-9 akan berlangsung Kamis (17/5/2018), di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Kick off laga ini akan di mulai pukul 20.30 WIB. Dalam laga nanti PSIS diprediksi bertekad bangkit agar lolos dari zona degradasi.Laga PSIS Semarang vs PS Tira akan disiarkan langsung Indosiar, Orangetv dan Useetv. Live Streaming PSIS Semarang vs PS Tira juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi Indosiar atau Vidio.com.

Selaku tuan rumah, PSIS Semarang tentu bakal mendapat dukungan dari para Panser Biru dan Snex. Bruno Silva, sang striker asing asal Brazil pun menuturkan jika kekuatan ekstra yang didapat oleh PSIS Semarang berasal dari para suporter.

Terutama saat berlaga di lapangan hijau, dukungan Panser Biru dan Snex mampu membuat semangat Bruno terbakar.

"Dukungan para fans adalah kekuatan ekstra yang kami miliki dan saya sangat menghormati dan kagum dengan suporter dari PSIS Semarang," tutur Bruno Silva dikutip Tribunjateng.com, Kamis (17/5/2018).

Tak hanya mengungkapkan jika kekuatan ekstra PSIS berasal dari suporter, Bruno juga mengucapkan banyak terima kasih pada suporter Mahesa Jenar yang selalu mendukung di setiap pertandingan, bahkan juga saat latihan.

"Terima kasih atas segalanya, terima kasih atas semua dukungan kepada kami dalam pertandingan bahkan latihan," tutup Bruno Silva.

Diketahui suporter adalah salah satu alasan Bruno ingin bermain di Indonesia terutama PSIS Semarang

Link Live Streaming Indosiar laga PSIS Semarang vs PS Tira hari ini bisa diakses lewat tautan berikut :

catatan : link live streaming hanya informasi untuk pembaca. Banjarmasinpost.co.id tidak bertanggung jawab terhadap copyrights dan kualitas siaran

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

Jadwal PSIS vs PS Tira : https://www.instagram.com/p/BizU5uPlULu/