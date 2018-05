Pengamat: Pelemahan Rupiah Bersifat Temporer, Pasar Tunggu Suku Bunga Acuan BI

Petugas teller melayani penukaran mata uang dolar AS dengan rupiah di Bank Mutiara.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS semakin dalam dalam sepekan terakhir dan telah melewati level psikologi. Bahkan, pada penutupan perdagangan Rabu (16/5/2018), rupiah sempat menembus ke atas level terendah sepanjang tahun yakni Rp 14.100. Mungkinkah rupiah mencapai titik keseimbangannya?

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menampik anggapan tersebut. Ia berpendapat, posisi mata uang Garuda di level Rp 14.000 per dollar AS ini tidak mencerminkan kondisi fundamentalnya.

"Ini terjadi karena faktor eksternal yang sifatnya temporer. Nantinya kalau arah kebijakan moneter AS serta pertumbuhan ekonominya sudah lebih jelas, kondisi pasar bisa berubah," ujarnya, Rabu (16/5/2018).

Josua menilai, pelemahan rupiah hari ini menembus level terendahnya sepanjang tahun lebih disebabkan oleh sikap pasar yang masih menanti kepastian kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Hal itu ditambah oleh data penjualan ritel AS bulan sebelumnya direvisi menjadi lebih tinggi sehingga ada perkiraan rilis pertumbuhan ekonomi AS yang kedua bisa lebih baik dari yang pertama.

Yang kian menekan nilai tukar rupiah sepanjang pekan ini, ialah juga yield surat utang negara (SUN) AS atau US Treasury bertenor 10 tahun yang saat ini berada di atas 3%.

Hal ini terjadi lantaran pemerintah China yang merupakan pembeli terbesar US Treasury mulai mengurangi pembeliannya. Naiknya yield US Treasury lantas mendorong permintaan terhadap dollar AS.

Analis Pasar Uang Bank Mandiri Reny Eka Putri, sepakat, posisi nilai tukar saat ini bukanlah titik ekuilibrium rupiah yang baru. Justru, menurutnya rupiah berpeluang menguat pada paruh kedua tahun ini. (KONTAN)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Rupiah Merosot ke Rp 14.000-an Karena Pasar Tunggu Suku Bunga Acuan B