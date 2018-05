POBSI Bakal Gugat Pemko Banjarmasin dan Dinas Pariwisata, Terkait Biliar Tutup Selama Ramadhan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak ada tawaran lagi. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Banjarmasin, mengambil langkah bulat akan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika aspirasi olahraga biliar untuk buka selama Ramadhan ditolak pemko setempat.

"Iya jika Pemko menolak aspirasi kami, yaa gak ada jalin lain, kita PTUN-kan Pemko Banjarrmasin. Tekad kita sudah bulat, ngga ada jalan lain," kata Ketua Umum POBSI Kota Banjarmasin, H Noor Fathulliansyah, Jumat (18/5/18).

Menurut Fathul, pelarangan arena biliar selama Ramadhan itu merupakan preseden tidak baik bagi perkembangan olahraga biliar di kota ini. Biliar sejak 2004 sudah ada di Kota Banjarmasin dan mendulang prestasi sampai SEA Games.

"Kita tak pernah selama bulan puasa itu tutup. Baru, 2017 kemarin kita diperintahkan tutup dengan dasar Perda No 12 Tahun 2016 tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan perda No 13 Tahun 2003 tentang kegiatan selama Ramadhan. ," katanya.

'Fathul menyesalkan karena POBSI tak pernah dilibatkan dalam pembuatan No 12 Tahun 2016 dan disosialiasikan ke POBSI. Namun, sebagai warga negara yang baik, POBSI patuh peraturan.

Kota Banjarmasin punya Perda No 10 tahun 2010 tentang olahraga dan merupakan kewajiban pemerintah membina olahraga, termasuk biliar.

"POBSI juga punya naungan ada UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional," katanya.

Dijelaskannya, jika perda No 10 tahun 2010 tentang olahraga dan UU No 3 Tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional, maka perda No 12 Tahun 2016 tentang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan perda No 13 Tahun 2003 tentang kegiatan selama Ramadhan itu akan lemah.

Pada 2017 silam, sambungnya, POBSI melakukan pendekatan ke Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sehingga diberi dispensasi lima cabang olahraga yang boleh buka selama ramadhan. Ini dala rangka mendorong tidak terhenti proses latihan.

"Pada 2018 ini kita berharap semua anggota POBSI ini difasilitasi," katanya.