Promo Ramadhan Barbeque, Bayar 8 Untuk 10 Paket di Minggu Pertama Ramadhan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kabar gembira bagi masyarakat atau rombongan yang bosan berbuka puasa di rumah dan ingin berburu menu-menu spesial untuk berbuka.

Selama minggu pertama Bulan Ramadhan 1439 Hijriah ini, Grand Dafam Q Hotel Syariah Banjarbaru miliki promo khusus untuk paket berbuka puasa Ramadhan Barbeque All You can Eat.

Dengan promo ini, selama minggu pertama Bulan Ramadhan, tamu bisa nikmati paket berbuka puasa untuk 10 orang hanya dengan membayar biaya untuk 8 orang saja.

Sedangkan setelah minggu pertama Bulan Ramadhan, promo berubah yaitu untuk 11 paket Ramadhan Barbeque All You can Eat, bisa dinikmati dengan biaya hanya untuk 10 paket saja.

Melengkapi promo ini, Grand Dafam Q Hotel Syariah Banjarbaru juga siapkan gratis kamar Deluxe untuk satu malam bagi tamu yang memesan paket Ramadhan Barbeque, All You Can Eat sebanyak 50 paket.

“Hanya Rp100.000 nett per orang, anda dapat menikmati Ramadhan Barbeque, All You Can Eat. Adapun Promo kamar bulan Ramadhan adalah Bulan Suci Package Rp721.800 nett, termasuk sahur ataupun sarapan pagi dan takjil," kata FB Manager Grand Dafam Q Hotel Syariah Banjarbaru Bebep Hikmawan.

Tak hanya itu, melengkapi suasana Bulan Suci Ramadhan 1439 Hijriah kali ini, tamu juga bisa berfoto seru di booth foto yang disiapkan pihak hotel.

Uniknya, booth-booth foto yang disiapkan adalah booth foto tiga dimensi berbentuk unik khas timur tengah.

“Ada Aladdin, Putri Jasmine, dan Unta yang bisa anda naiki," kata General Manager Grand Dafam Q Hotel Syariah Banjarbaru Muh. Roy Amazon.

Untuk Informasi dan reservasi, tamu bisa langsung menghubungi Addy 0853 4857 9517 atau Fahmi 0857 5170 5020. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)