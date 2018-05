Sedang Puasa Ramadhan Mesut Ozil Posting Foto Seperti ini, Warganet: Are You Puasa Ozil?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Siapa sih yang tak kenal dengan pesepak bola ganteng ini yang sekarang memperkuat Arsenal FC dan Timnas Jerman, Mesut Ozil?

Pria keturunan Turki ini adalah pesepak bola dunia yang beragama Islam.

Saat ini, umat Islam di seluruh dunia sedang menjalani ibadah puasa Ramadhan, tentunya tak terkecuali juga Mesut Ozil.

Namun postingannya di Instagram pada Jumat (18/5/2018) ini membuat beberapa warganet heran.

Masalahnya, dia memposting fotonya sedang memegang botol minuman.

Beberapa warganet pun heran dan bertanya-tanya, apakah dia tidak berpuasa?

desrariyandi : Puasa bang

aldheramuhammad : Lu kgak puasa bang?

leilamk_ : u are drinking water in the middle of a ramadan day wooooow (kamu minum pas puasa Ramadhan)

harrith.herry : Are you puasa ozil? (kamu puasa nggak Ozil?)