Usai Ajak Youtuber Promosikan All New Honda Vario 150, Trio Motor Sasar Selebgram Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID - PT Trio Motor selaku Main Dealer Honda wilayah Kalsel dan Kalteng mempromosikan produk teranyar mereka All New Honda Vario 150 bersama youtuber otomotif asal banua Onessmotovlog.

Youtuber asal banua yang akrab disapa Ones ini langsung melakukan test ride dan merasakan kenyamanan serta ketangguhan skutik canggih All New Honda Vario 150 pada acara regional public launching yang dilaksanakan di Citraland Banjarmasin pada tanggal 10-14 Mei 2018 lalu.

Ones yang memang berkecimpung di dunia otomotif dan tergabung dengan salah satu komunitas otomotif kenamaan di Kalsel langsung antusias melihat beragam pemabaharuan serta fitur canggih yang disematkan di All New Honda Vario 150.

Smart key sytem yang tersemat pada All New Vario 150 menjadi fokus perhatian yang di review pada akun youtube Onessmotvlog yang memiliki lebih dari seratus ribu subscribers tersebut.

“Teknologi smart key system yang ada di All New Honda Vario 150 ini sangat canggih dan aman, kedepannya smart key system akan banyak digunakan untuk menggantikan sistem kunci konvensional, dan Honda sudah menjadi salah satu pelopor penggunaan smart key yang futuristik dan teruji keamanannya,” ucap Ones.

Marketing Manager PT Trio Motor, Afrizal Rachman mengatakan, promosi secara digital di sosial media seperti youtube, instagram dan facebook memiliki dampak yang signifikan terhadap pengenalan All New Honda Vario 150 terlebih untuk khalayak muda yang banyak mendominasi sosial media.

“Selain promosi melalui youtuber otomotif, kedepannya kami juga akan mempromosikan All New Honda Vario 150 dengan menggaet selebgram lokal yang memiliki popularitas dan pengaruh di media sosial instagrm maupun facebook,” ucap Afrizal. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)