Jadwal Live Final Piala FA dan Prediksi Skor Chelsea vs Manchester United Sabtu Malam Ini

Final Piala FA Chelsea vs Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Chelsea vs Manchester United (MU) dalam Final Piala FA atau FA Cup 2017/2018 yang dijadwalkan berlangsung di Wembley pada Sabtu (19/5/2018) pukul 23.15 WIB diprediksi berlangsung sengit.

Laga Chelsea vs MU tidak disiarkan langsung di TV Nasional, melainkan melalui tayangan live streaming. Link live streaming Chelsea vs Manchester United bisa diakses di situs supersoccer.tv. Live streaming Chelsea vs Man United juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming seperti yalla-shoot.com, tv bersama, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, akan memimpin pasukannya melakoni laga final Piala FA kontra Chelsea di Stadion Wembley, Sabtu (19/5/2018). Dia rupanya mempunyai catatan gemilang ketika menjalani partai puncak.

Sepanjang kariernya sebagai peracik strategi, Jose Mourinho sukses memenangi 12 dari total 14 final.

Bersama FC Porto, Mourinho memenangi pertandingan final untuk menjuarai Piala Portugal (2003), Piala UEFA/Liga Europa (2003), dan Liga Champions (2004).

Lalu, di Chelsea, pria berusia 55 tahun ini menjuarai Piala Liga Inggris (2005, 2007, 2015) dan Piala FA (2007).

Tuah Jose Mourinho di laga final berlanjut ke Inter Milan dengan merengkuh titel Coppa Italia (2010) dan Liga Champions (2010).

Real Madrid juga mencicipi ketangguhan Mourinho di pertandingan puncak dengan menggondol trofi Copa del Rey.

Teranyar, Manchester United dibawa Mourinho memenangi Piala Liga Inggris (2017) dan Liga Europa (2017) dengan kehebatannya menghadapi partai final.

Namun, Jose Mourinho tak mau mengandalkan statistiknya yang 85,7 persen menang di laga final.