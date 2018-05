Jadwal Ronaldo Cs di Grup B Piala Dunia 2018 - Big Match Portugal vs Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang Piala Dunia 2018 di Rusia yang akan berlangsung 14 Juni hingga 15 Juli 2018, Cristiano Ronaldo cs bakal menghadapi laga berat di pertandingan pertama Grup B Piala Dunia 2018.

Spanyol akan menjadi penantang pertama Portugal dimana laga berlangsung Sabtu (16/6/2018) di Stadion Olimpiade Fisht yang terletak di kota Sochi.

Menyandang jawara Piala Eropa 2016, Portugal menjadi unggulan kedua di Grup B Piala Dunia 2018. Wajar bila Selecao das Quinas menyandang unggulan kedua karena tim yang dinilai lebih kuat dari mereka, yakni Spanyol, berada di grup yang sama.

Kemudian Portugal akan melawan wakil Afrika, Maroko pada Rabu (20/6/2018) dan peringkat pertama Asia, Iran pada Selasa (26/6/2018).

Dilansir dari bolasport.com, berikut ke-23 pemain timnas Portugal untuk Piala Dunia 2018

Kiper: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting Lisbon)

Daftar pemain Portugal :

Bek: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Jose Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (Porto), Ruben Dias (Benfica)

Gelandang: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting Lisbon), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moscow), William Carvalho (Sporting)

Penyerang: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lisbon), Goncalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas)

Berikut jadwal timnas Portugal di fase grup B Piala Dunia 2018 :

Portugal vs Spanyol, Stadion Olimpiade Fisht, 16 Juni 2018 (01.00 WIB)

Portugal vs Maroko, Stadion Luzhniki, 20 Juni 2018 (19.00 WIB)

Iran vs Portugal, Mordovia Arena, 26 Juni 2018 (01.00 WIB)

keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)