Klasemen & Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan 9 Sabtu (19/5) : Persipura vs Madura United!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 pekan 9 hari ini, Sabtu (19/5/2018) akan menyajikan dua laga Persipura Jayapura vs Madura United dan PSM Makassar vs Borneo FC.

Laga Persipura Jayapura vs Madura United akan disiarkan langsung oleh Vidio.c (live Vidio.com) mulai pukul 18.30 WIB.

Jelas laga yang keras. Madura United baru saja mengkudeta Persipura dari pucuk klasemen pekan lalu.

Dan dengan cuma selisih dua poin di klasemen, Persipura berpeluang kembali ke puncak jika bisa mengalahkan Madura United sore nanti.

Sementara laga PSM Makassar vs Borneo FC akan disiarkan langsung oleh Indosiar (live Indosiar) mulai pukul 20.30 WIB.

Laga ini juga bisa jadi langkah PSM Makassar untuk ke puncak klasemen, jika Persipura dan Madura United bermain imbang.

Hasil dan jadwal pekan 9 Liga 1 2018 :

Kamis, 17 Mei 2018

20:30 Perseru Serui vs PS Barito Putera (0-1)

20:30 Bhayangkara FC vs Mitra Kutai Kartanegara (1-0)

20:30 PSIS Semarang vs PS TIRA (0-2)

Jumat, 18 Mei 2018

20:30 Bali United vs Arema FC (1-0)

21:00 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (1-0)

Sabtu, 19 Mei 2018

18:30 Persipura Jayapura vs Madura United (Vidio.com)

20:30 PSM Makassar vs Borneo FC (Indosiar)

Minggu, 20 Mei 2018

20:30 Persela Lamongan vs Persija Jakarta (Indosiar)

Catatan : jadwal siaran langsung Liga 1 2018 bisa berubah sewaktu-waktu

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)