Klasemen Liga 1 2018, 18 Mei 2018 Usai Laga PSMS vs Sriwijaya FC dan Bali United vs Arema FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arema FC makin terpuruk di dasar klasemen Liga 1 pekan 9 setelah kalah tipis 1-0 dari Bali United, Jumat (18/5/2018) malam.

Dengan kekalahan tersebut, Arema baru mengantongi 6 poin dari 9 laga.

Sebaliknya, Bali United bisa memperbaiki posisi ke peringkat 9 dengan 12 poin.

Posisi puncak sendiri masih dikuasai Madura United dengan 16 poin bersama Barito Putera yang juga punya poin serupa.

Tapi Madura United masih punya keunggulan satu laga.

Sementara Sriwijaya FC gagal mendekati puncak setelah secara mengejutkan kalah 1-0 dari PSMS Medan.

PSMS Medan pun menjauh dari zona degradasi dengan total poin 12.

Persaingan sangat ketat di klasemen dengan jarak poin yang tipis dari peringkat 1 sampai peringkat 14 yang hanya berselisih 6 poin.

Hasil dan jadwal pekan 9 Liga 1 2018 :

Kamis, 17 Mei 2018

20:30 Perseru Serui vs PS Barito Putera (0-1)

20:30 Bhayangkara FC vs Mitra Kutai Kartanegara (1-0)

20:30 PSIS Semarang vs PS TIRA (0-2)

Jumat, 18 Mei 2018

20:30 Bali United vs Arema FC (1-0)

21:00 PSMS Medan vs Sriwijaya FC (1-0)

Sabtu, 19 Mei 2018

18:30 Persipura Jayapura vs Madura United (Vidio.com)

20:30 PSM Makassar vs Borneo FC (Indosiar)

Minggu, 20 Mei 2018

20:30 Persela Lamongan vs Persija Jakarta (Indosiar)

