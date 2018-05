Yamaha Lexi 125 cc" Smart dan Sexy Hadir di Kalteng, Ini Keunggulannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - TAK mau ketinggalan jaman, Yamaha terus melakukan modifiksi dan perbaikan mengikuti kemajuan jaman dalam memasarkan produk sepeda motor untuk para penggemarnya.

Seperti yang diperkenalkan kepada para pelanggannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (19/5/2019) Yamaha mempersembahkan sepeda motor baru Yamaha Lexi 125 cc, Skutik Maxi Yamaha teranyar yang diluncurkan Januari lalu bersama Yamaha MotoGP Riders, Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

Sepeda Motor baru Yamaha yang Smart dan Sexy Design, Smart Features yang dikenalkan kali ini, memang ditunggu pecinta sepeda motor Yamaha di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sehingga saat dipromokan di Palangkaraya langsung jadi incaran.

Keterangan, Manager Service Kalselteng, M Yandi, Yamaha Lexi memiliki, konsep "Smart is The New Sexy dengan tiga kualitas utama yakni Sexy Design, Smart Features dan Smart Engine." Sexy Jaman Now, bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal karakter, sikap dan Pola Pikir yang Smart,"ujarnya.

Lebih Jauh, M Azhar Astaman ,CCS Yamaha Kalselteng, mengungkapkan, Yamaha Lexi, mempunyai tiga pilar konsep utama, Smart dan sexy design , smart faetures hingga smart engine, yang tentunya akan membawa pengendara tampil lebih smart.

Lebih jauh, Edwin Sanjaya Spv Sales Area Kalteng, mengatakan, motor tersebut merupakan kombinasi unsur luxury dan elegan dengan bobot yang paling ringan di kelas Maxi Yamaha dengan tampilannya yang berkelas.

"Ini ditunjang lagi dengan lampu grand led headlight sehingga ketika dihidupkan tampak lebih terang bahkan ditambah dengan eye lines biru yang tentunya tampak semakin menawan, sehingga memperkuat kesab mewah dan elegan," ujarnya.

Bukan hanya itu, Yamaha Lexi juga dilengkapi dengan hazard lamp untuk memberikan isyarat kondisi darurat dalam perjalanan untuk pengendara produk sepeda motor yamaha jenis ini.Full digital speedometer yang dilengkapi dengan techometer, sehingga memiliki tampilan yang benar-benar modern. (www.banjarmasinpost.co.id/faturahman)