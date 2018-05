Jadwal ICC 2018 - Persaingan Barcelona, Manchester United, Bayern Munchen, PSG Hingga Juventus

BANJARNASINPOST.CO.ID - Panasnya Turnamen sepakbola bertajuk International Champions Cup 2018 (ICC 2018) akan segera bergulir.

Turnamen ini di ikuti oleh 18 tim elite seperti Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Bayern Munchen, Juventus hingga AC Milan.

27 pertandingan di ajang International Champions Cup 2018 akan dimulai pada tanggal 21 Juli 2018 dan berakhir 12 Agustus 2018.

Untuk hak siar ICC 2018, Televisi Indonesia tidak ada yang memegang hak siar ICC 2018.

Jadwal ICC 2018 (Zona USA, Eropa dan Singapura)

Sabtu, 21 Juli 2018

Sevilla vs Benfica | 02:00 WIB

Man City vs Dortmund | 02:00 WIB

Munchen vs PSG | 20:30 WIB

Minggu, 22 Juli 2018

Liverpool vs Dortmund | 22:00 WIB

Kamis, 26 Juli 2018

Juventus vs Munchen | 01:00 WIB

AS Roma vs Tottenham | 01:00 WIB

AC Milan vs Man United | 02:00 WIB

Dortmund vs Benfica | 02:00 WIB

Man City vs Liverpool | 02:00 WIB

Atl Madrid vs Arsenal | 19:30 WIB

Sabtu, 28 Juli 2018

Benfica vs Juventus | 19:00 WIB

Arsenal vs PSG | 19:30 WIB

Chelsea vs Sevilla | 23:00 WIB

Man United vs Liverpool | 23:00 WIB

Minggu, 29 Juli 2018

Munchen vs Man City | 01:00 WIB

Barcelona vs Tottenham | 02:00 WIB