Rasyid Rajasa Tulis Kalimat Singkat Namun Sangat Dalam di Foto Mendiang Istrinya, Adara Taista

BANJARMASINPOST.CO.ID - Putra Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa, mengunggah foto sang istri, Adara Taista, ke akun Instagram Storynya, Sabtu (19/5/2018) malam.

Rasyid menuliskan kata-kata yang merupakan untaian doa untuk mendiang istrinya.

"To Allah we belong, and

to Allah we shall return.

Pintu Jannah terbuka

lebar dan para malaikat-NYa

menyambut kamu

my love @adarataista"

Untaian doa tersebut dituliskan pada foto Adara yang tampak cantik dan anggun dengan busana pernikahan.