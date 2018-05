Wah, 2 Kuliner Lezat India ini Adalah Makanan Favorit Shahrukh Khan Saat Puasa Ramadhan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Shahrukh Khan adalah satu di antara beberapa selebriti tersohor Bollywood yang beragama Islam.

Di bulan puasa ini, sebagai muslim ayah tiga anak tersebut juga berpuasa.

Selayaknya orang berpuasa, dia juga pastinya memiliki kuliner tertentu yang kerap disantapnya baik saat sahur maupun berbuka.

Sajikan saja sepiring masakan khas India, yaitu chicken tikka masala dan naan (roti India) yang lembut dan lezat, maka dia akan sangat gembira (net)

Dilansir dari Bollywood Life, bintang film Om Shanti Om dan Kuch Kuch Hota Hai ini memiliki pemikiran tentang makanan dan spiritualitasnya di bulan Ramadhan.

Aktor superstar yang gila kerja ini sering mengatakan dalam wawancara bahwa makanan adalah salah satu yang paling sedikit minatnya dalam hidup.

Bukankah itu jelas jika dilihat dari tubuhnya yang ramping?

Hal itu dikatakannya dalam sebuah wawancara di acara The Moon Of Eid yang dipandu seorang koki di New York, Vikas Khanna.